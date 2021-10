Unibo e lotta No Green Pass a Filosofia. Studenti insorgono: "Si riprendano le lezioni in tranquillità"

Giornate di maretta all'Unibo per la questione del green pass obbligatorio, che ha portato alle prime sospensioni di lavoratori e a qualche lezione sospesa. E' il caso, quest'utimo, del dipartimento di Filosofia. Qui in particolare una studentessa ha ingaggiato una aspra polemica contro la certificazione, arrivando a rifiutarsi di abbandonare l'aula anche se sprovvista di pass e portando così il docente a bloccare la lezione. Da qui una serie di reazioni a catena. La ragazza in questione ha denunciato infatti di aver subito attacchi dai colleghi, anche violenti, per aver esternato le proprie idee. Dall'altro lato alcuni studenti, spazientiti dalla situazione, hanno deciso di attivarsi interpellando il Rettore, con una missiva, per far sì che venga tutelato il loro diritto allo studio.

La lettere - rilanciata dalla stampa locale - inizia così: "Noi siamo studentesse e studenti di filosofia, siamo amanti del sapere in ogni sua declinazione, sfumatura, riflesso, colore. È proprio per questo che noi non potremmo mai negare il diritto di un’altra persona di esporre il proprio pensiero e di lottare per esso, così come non oseremmo discriminare le convinzioni altrui; tuttavia, è necessario manifestare le proprie idee in un modo legittimo affinché non si metta a rischio la salute degli altri e non vengano intaccati diritti altrui".

La lettera poi chiosa: "L’unico scopo di questa lettera è quello di riprendere le lezioni in totale tranquillità… "

Sulle proteste no pass, sparuto numero, si era già esposto nei giorni scorsi il prorettore Degli Esposti che, interpellato da BolognaToday, rammentando a chi avesse la memoria corta "i giorni bui della pandemia"

( FACOLTà DI LETTERE E FILOSOFIA, FOTO DI REPERTORIO)