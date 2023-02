Università e mondo del lavoro in contatto, all'Unibo arriva il "job corner"

Avvicinare studenti e neolaureati alle aziende, questo l'obiettivo del "Job corner" all'Università di Bologna "una nuova opportunità per entrare in contatto col mondo del lavoro", annuncia l'Alma mater.

Studenti e neolaureati, in giornate specifiche, potranno trovare i corner aziendali aderenti all'iniziativa curata dall'Ufficio Job placement di Ateneo.

Si parte dalla facoltà di ingegneria, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo: nell'atrio della Scuola di Ingegneria (in via Terracini, 28), chi vorrà testare le opportunità lavorative offerte dalle aziende ed entrare in contatto con il mondo del lavoro troverà - mercoledì 1 marzo, dalle 10 alle 15 - i corner di Cpl Concordia, Marchesini Group e Torrecid Group; giovedì 2, alla stessa ora, ci saranno invece i responsabili risorse umane di Hilti Italia, Renantis, Stef Italia per dare informazioni utili per conoscere i processi selettivi, le posizioni aperte e le modalità di candidatura.

Gli studenti potranno anche consegnare il proprio curriculum vitae al desk oppure, inviarlo dopo l'incontro con i referenti aziendali. L'obiettivo dei Job corner è "far conoscere in maniera diretta ed informale le realtà aziendali a studenti e neolaureati presenti o di passaggio presso la sede dell'evento. L'iniziativa- specifica l'Ateneo in una nota- è aperta non solo agli studenti di Ingegneria ma anche a tutti coloro che frequentano gli ultimi anni o che si sono laureati di recente nell'Università di Bologna". (Dire)