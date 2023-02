Casa, rettore Alma Mater: "Chi sfrutta gli studenti non crede nel futuro"

"Chi sfrutta le rendite di posizione dovute alla presenza dei nostri studenti e non investe su di loro ha la vista corta e non crede nel futuro: in definitiva nuoce alla società tutta". Lo ha detto senza mezzi termini il rettore dell\'Università di Bologna, Giovanni Molari, che oggi ha aperto l'anno accademico 2022-2023 e torna sul tema della situazione abitativa e del caro-affitti: "Insieme vogliamo trovare soluzioni che consentano ai nostri studenti di abitare e vivere le nostre città: solo l\'azione congiunta di tutti i soggetti territoriali coinvolti può mitigare il problema degli alloggi". Inoltre, avverte Molari, non si può rispondere con la didattica a distanza, che "abbatte la qualità formativa e disgrega la comunità universitaria", visto che, dopo l\'emergenza Covid, si è trattato di decidere se "incrementare a dismisura gli iscritti" trasformando così sempre più l\'Alma mater in una Università digitale oppure restare una "Università autentica, cioè una comunità reale, e affrontare le difficoltà che ne derivano. Non abbiamo avuto esitazioni nella scelta".

Oggi, a partire dalle 17, si svolge la cerimonia che sancisce l’apertura ufficiale delle attività dell’Alma Mater, 935 anni dopo la prima. Ospite l'artista e intellettuale iraniana Marjane Satrapi, per una Lezione Magistrale dal titolo “Freedom of mind”, affrontando una riflessione sui diritti individuali di ciascuno e sul valore assoluto della libertà di pensiero. Marjane Satrapi verrà insignita del Sigillum Magnum.

Il rettore ha anche ricordato Patrik Zaki, lo studente egiziano atteso tra circa una settimana alla nona udienza, dopo l'arresto, tre anni fa: "Lo abbiamo seguito, sostenuto e ci ha insegnato con la sua vicenda come sia importante difendere ulteriormente i diritti della persona". Per l\'Ateneo Zaki è stato in questi anni "fonte di ispirazione. La sua tenace difesa dei diritti umani è una lezione per tutti noi". (dire)