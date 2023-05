Uno Bianca, alcuni familiari delle vittime chiedono nuove indagini: "Fu una banda di terroristi legata alla strategia della tensione"

Presentato un esposto per accertare mandanti, ulteriori complicità e coperture, anche negli apparati dello Stato. La presidente dell'associazione Rosanna Zecchi: "Non l'ho firmato, avevamo chiesto di aspettare la digitalizzazione degli atti"

Alcuni familiari delle vittime della Uno bianca hanno presentato un esposto di 250 pagine alla Procura di Bologna e alla Procura nazionale antiterrorismo (per conoscenza anche alla Procura Reggio Calabria che indagò sulla Falange Armata) in cui chiedono che vengano riaperte le indagini su delitti della banda. Alla base dell’esposto, spiega l'avvocato Alessandro Gamberini che rappresenta questi familiari, “un legame mai indagato tra la banda di terroristi, il cui obiettivo era spargere panico nella popolazione, e la strategia della tensione”. La tesi è che ci siano stati e vadano accertati mandanti, ulteriori complicità e coperture, anche negli apparati dello Stato.

Gamberini: "Un grande mosaico in cui tutto converge"

Per l’avvocato, ad esempio, i guadagni delle rapine commesse dalla Uno bianca non giustificavano le azioni sanguinarie di cui la banda si è macchiata per sette anni. “Non c’è traccia di un guadagno significativo, qualsiasi poliziotto che avesse fatto un po’ di straordinari poteva guadagnare” quelle somme, dice Gamberini. Questo esposto, continua l'avvocato, consente di osservare “alcuni frammenti che visti nel loro insieme sembrano indizi univoci", proprio come "un grande mosaico: se vedi il singolo pezzo, qualsiasi cosa può avere una giustificazione, ma quando guardi il mosaico e ricostruisci il tessuto dei frammenti, si compone un pavimento che è quello di una azione eversiva e di collegamenti inevitabili con entità che si legano alla strategia della tensione”. Gamberini domani depositerà l’esposto firmato da circa 14 familiari dell’associazione delle vittime. Tra questi anche Ludovico, fratello di Mauro Mitilini, uno dei carabinieri uccisi nella strage del Pilastro della Uno Bianca.

Zecchi: "Se c'è da aprire un caso devono dirlo i magistrati"

Quindi non tutti i parenti hanno sottoscritto l'esposto, a partire dalla presidente dell'associazione Rosanna Zecchi e dal vicepresidente Alberto Capolungo. “Durante un’assemblea l’anno scorso abbiamo chiesto di attendere la digitalizzazione di tutti gli atti giudiziari che aiuterà tantissimo. È questione di dieci giorni - ha sottolineato Zecchi -. Io non ho firmato l’esposto perché voglio che siano i magistrati a dire se c’è da aprire un caso, non posso mettermi davanti a loro. Gli altri hanno firmato, va bene, siamo in democrazia”. All'avvocato Gamberini, "ho detto fate pure - continua Zecchi -, più verità viene fuori meglio è, ma ci siamo rimasti un po' così perché" la nota di accompagnamento all'esposto "ci è arrivata tre giorni fa". C'è il rischio di una spaccatura all'interno dell'associazione? “Se ci sarà la terremo presente - risponde la presidente -, ma non credo”. Secondo Gamberini, invece, "c’è un equivoco di fondo", in quanto "la digitalizzazione l‘abbiamo aspettata, tardando alcuni mesi nel presentare l’esposto. Ma l’importanza della digitalizzazione non è per noi, ma per chi conduce le indagini”.