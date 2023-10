Gli uomini violenti "sono tra noi, cerchiamo di recuperarli": ecco il protocollo Ausl, Questura e Senza Violenza

L'aiuto alle donne ma anche un percorso rivolto agli uomini violenti. E' lo scopo di un protocollo firmato tra Questura, Ausl e centro Senza violenza: "Un fenomeno in crescita che non può limitarsi all'azione penale"

L'aiuto alle donne che hanno subito violenza, ma anche un percorso rivolto agli uomini che la esercitano. E' lo scopo di un protocollo firmato oggi tra Questura, Ausl e associazione "Senza violenza" che dal 2017, a Bologna, si occupa di "recuperare", appunto, gli uomini. Un fenomeno in crescita che non può limitarsi all'azione penale.

"Prendiamo in carica l'uomo autore delle violenze, riportare l'uomo a una situazione di normalità, ritengo che tutti gli uomini possano essere recuperati, non è sufficiente applicare una sanzione penale - ha detto il Questore Isabella Fusiello in conferenza stampa - anche perchè negli ultimi giorni la cronaca ci riporta che l'uomo, dopo aver ammazzato i familiari, si infligge la sanzione più grande, cioè il suicidio".

L'ammonimento si è dimostrato un grande deterrente: "Ad oggi non si è verificato un caso di femminicidio se l'auto re dei reati è stato preliminarmente ammonito" conferma Fusiello.

"Agiamo purtroppo quando constatiamo le violenze, poi c'è il tema del recupero delle persone che si sono macchiante dei reati - ha detto il direttore generale dell'Ausl, Paolo Bordon - con l'ammonimento noi possiamo intervenire".

"Sono uomini normali, sono tra noi - ha detto la co-presidente dell'associazione 'Senza violenza', Giuditta Creazzo - che non rivestono caratteristiche specifiche sul piano patologico o sociale. Su Bologna lavoriamo dal 2017 e abbiamo lavorato con circa 200 uomini. Effettivamente - assicura - c'è la possibilità di cambiamento".

Un percorso che dura 9-12 mesi poi l'associazione effettua un monitoraggio a fine percorso, "In diversi casi, quasi per tutti non si verificano recidive - conclude Creazzo - abbiamo avuto risconti positivi da parte delle partner".

L'ammonimento del Questore

Si tratta di una misura di prevenzione esclusiva del Questore che nasce con lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

In pratica, l’ammonimento consiste nell’avvertimento, rivolto dal Questore alla persona, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Contestualmente, l’ammonimento consente al Questore di adottare misure di ritiro di armi.

A Bologna provincia nei primi 9 mesi del 2023 soo stati adottati 63 ammonimenti per violenza domestica e stalking, 69 nel 2022 e 35 nel 21.

Il Centro "Senza Violenza"

Lavora sulla questione della violenza maschile contro le donne, un luogo quindi rivolto anche agli uomini autori di violenza nel territorio cittadino. a Bologna ha sede in Via de’ Buttieri 9A.

L’accesso al Centro Senza Violenza può avvenire sia su base volontaria sia a seguito di una condanna penale. Sono possibili ed auspicabili invii da parte dei soggetti della rete locale antiviolenza o segnalazioni da parte di partner, amici e amiche o familiari. La richiesta di partecipazione ad un percorso trattamentale deve essere fatta tuttavia in prima persona dall’autore della violenza.