51enne trovato senza vita sulla panchina di un parco

Un uomo è stato trovato morto su una panchina del parco di via Saliceto, in Bolognina. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto nella serata di ieri, 5 ottobre, verso le 22.

Dalle prime informazioni apprese, la vittima è un 51enne di origini moldave, la cui presenza sarebbe stata segnalata da alcuni cittadini. Da qui l'intervento del 118 e dei Carabinieri. La notizia è in attesa di essere dettagliata ma l'ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di un decesso per cause naturali.

(notizia in aggiornamento)