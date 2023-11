Un uomo è stato trovato senza vita nel parco Alvaro Corrado, in zona San Ruffillo a Bologna. Il ritrovamento è stato fatto in tarda mattinata da alcuni passanti che hanno allertato la polizia. Sul posto è intervenuta anche la scientifica e stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era senza fissa dimora e sarebbe deceduto per un malore.

Episodi come questo diventano tristemente più comuni con l'arrivo dell'inverno, quando chi vive in strada deve fronteggiare il freddo soprattutto di notte. Un'altra morte che nasce dalla marginalità e dalla solitudine che ricorda quella di Mario, il senzatetto di 75 anni trovato senza vita su una panchina in via San Felice a dicembre di un anno fa, molto conosciuto nel quartiere. Qualche mese prima, un altro uomo senza fissa dimora era stato trovato annegato nel fiume Reno, a Casalecchio.