Studentessa vittima di stalking, il viaggio per andare a scuola diventa un incubo

Una conoscenza banale, come quelle che possono avvenire in autobus quando ogni giorno si prende la stessa corsa, lei per andare a scuola, lui al lavoro. Ma ad un certo punto l’uomo, un operaio di 45 anni residente a Dozza, ha cambiato atteggiamento,con racconti inopportuni, messaggi indesiderati, fino a presentarsi sotto la casa della ragazza, una studentessa di 19 anni che frequenta un istituto superiore della provincia di Bologna. Ieri i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti dell’uomo, con precedenti di polizia, indagato per atti persecutori. Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Bologna ed emesso dal gip del Tribunale di Bologna, nasce dalla querela della studentessa che il 19 febbraio scorso si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l’uomo.

L'escamotage per ottenere il numero di telefono

I due infatti prendevano lo stesso autobus e da lì è nata una sorta di “amicizia di viaggio”, inizialmente condivisa dalla giovane, poi respinta perché l’uomo aveva iniziato a comportarsi in modi sempre più fastidiosi, raccontandole delle sue prestazioni sessuali con altre donne, pressando la ragazza per ottenere il numero di telefono, fino a quando c’è riuscito con un escamotage (le ha chiesto di fargli squillare il telefono perché non lo trovava). A quel punto la situazione è precipitata, con messaggi e testi vocali dell’uomo che hanno spaventato la studentessa che, verso la fine di gennaio, ha anche smesso di andare a scuola pur di non incontrarlo. Dopo alcuni giorni ha ripreso le lezioni, cercando di stare attenta a non incrociarlo, sedendosi sul bus il più lontano possibile dal 45 enne che comunque durante il tragitto non smetteva mai di fissarla.

L'uomo si è presentato sotto casa minacciando i genitori

La situazione è degenerata lo scorso 18 febbraio quando l’uomo si è presentato sotto la casa della ragazza minacciando i genitori che, al corrente di tutto, sono comunque riusciti ad allontanarlo. Il giorno successivo la ragazza ha sporto querela e ieri i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo, che è stato quindi sottoposto alla misura cautelare del giudice, con la prescrizione di mantenere una distanza dalla studentessa di almeno 200 metri e il divieto di comunicare più con la stessa con qualsiasi mezzo.