Malore in piscina, paura per un 62enne colpito da arresto cardiaco

Una nuotata in piscina approfittando della giornata di festa, poi il malore, che fortunatamente è stato subito riconosciuto dal personale di salvataggio della piscina Cavina, della Sogese: è stato salvato così un uomo di 62 anni che è stato rianimato con massaggio cardiaco e defibrillatore. Ora si trova all'Ospedale Maggiore di Bologna e non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto questa mattina nella struttura in zona Borgo Panigale, quando un cliente dell'impianto ha dato segni inequivocabili di malessere, almeno agli occhi attenti dei bagnini, che sono subito intervenuti come da prassi, utilizzando gli strumenti d'emergenza a disposizione.

Monica Crovetti, di Sogese, ha raccontato che il 62enne aveva già ripreso conoscenza prima di essere caricato sull'ambulanza: "Speriamo sempre che queste cose non succedano e fortunatamente sono eventi rari. Noi siamo addestrati per intervenire con il primo soccorso e così hanno fatto questa mattina i bagnini Piero Savoia e Luca d'Alimonte, insieme alla nostra istruttrice Lorella Sacchetti. Siamo sttai molto felici di apprendere dal fratello che le condizioni dell'uomo sono buone e non possiamo fare a meno di pensare che se gli fosse successo lontano da un defibrillatore e persone competenti sarebbe potuta andare peggio".

Le regole generali a tutela dei bagnanti prevedono la presenza di personale di salvataggio regolarmente abilitato in relazione alla dimensione della piscina e la presenza di un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) e di personale adeguatamente formato per far fronte all’insorgenza di incidenti cardiaci che possano richiedere una prima rianimazione supportiva. Elementi che hanno reso possibile anche questo intervento.