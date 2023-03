Uomo trovato morto a Granarolo, domani il responso dell'autopsia

Si attende per domani il responso dell'autopsia in esecuzione in queste ore sul corpo di un uomo ritrovato senza vita in un campo a ridosso della strada statale Porrettana. A portare le forze dell'ordine sul luogo del rinvenimento - nella frazione di Lovoleto, a Granarolo dell’Emilia - è stata la segnalazione di un passante, giunta attorno alle ore 16 di ieri, 28 febbraio.

L'esito della perizia sul cadavere potrebbe così sciogliere i nodi sulle cause della morte, che al momento restano ignote.

La vittima, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sarebbe un uomo quarantenne di origini bengalesi, irregolare in Italia. Trovato vestito ma senza documenti con sé, secondo i primi rilievi sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Poco probabile la pista dell’omicidio, mentre una delle ipotesi sul piatto è che l’uomo possa non essere morto sul luogo dove è stato trovato cadavere ma trasportato in quel campo in un secondo momento. Secondo l’Ansa, infatti, sul corpo dell’uomo sarebbero state trovate piccole escoriazioni, sangue nel naso e segni di trascinamento. L’ipotesi riportata è che l’uomo possa essere caduto, o abbia accusato un malore, mentre lavorava in nero in qualche cantiere della zona. Dato il suo status di irregolare, sarebbe quindi stato trasportato in un campo e lì abbandonato.