Giù i pantaloni e urina sull'autobus: a bordo sale la polizia

La polizia ha denunciato un 37enne, già pregiudicato, per interruzioni di pubblico servizio. E' accaduto alle 20 di ieri sera su un autobus Tper della linea 14, quando l'uomo si è abbassato i pantaloni e ha urinato sul mezzo, sotto lo sguardo attonito degli altri passeggeri.

A chiamare il 113 è stato l'autista che ha arrestato il bus in via Pirandello, nel rione Pilastro. La volante giunta sul posto ha bloccato il 46enne, cittadino cingalese, che era in evidente stato di ubriachezza.

E' stato denunciato per interruzioni di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza manifesta.

(Foto archivio)