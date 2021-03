Usb in piazza, "Basta chiamarci eroi": welfare e uguaglianza per gli operatori socio-sanitari|VIDEO

"L’emergenza sanitaria dell’ultimo anno ha evidenziato numerose criticità inerenti la gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali, i lavoratori dei servizi di welfare sono lavoratori essenziali. Eppure, quello che è emerso è una profonda disomogeneità del trattamento".

E' la denuncia del sindacato di base USB in presidio questa mattina davanti a Palazzo d'Accursio. "Basta chiamarci eroi" si legge sullo striscione, ma "più welfare e diritti", dicono gli attivisti.

"A Bologna e nella regione esiste un modello che regge, grazie alla grande professionalità degli operatori - ha detto a Bologna Today Fabio Perretta - quello che chiederemo oggi agli assessori Barigazzi e Lombardo - alla salute e al lavoro - di prevdere, prima che scada il mandato, un protocollo metropolitano dsi qualità e sicurezza in cui l'ASP e gli altri datori di lavoro possano essere garanzia, quindi accesso al piano vaccinale omogeneo, controlli di sicurezza nelle strutture, bonus covid, erogato solo agli operatori sanitari e non ai sociosanitari".

"I tempi di vestizione, così come i tempi di pausa necessari per l’utilizzo prolungato dei DPI che, quindi, devono comportare la riduzione del tempo effettivo di prestazione a parità di salario specifica USB - non sono riconosciuti nelle strutture e nei servizi sociosanitari".

"C'è una situazione psicologica di grande frustrazione - continua Perretta - anche per la disomogeneità del welfare, quindi servizi sospesi, cassa integrazione ... Da una anno sono a disposizione dell'utenza, ma non c'è stata una capacità del sistema che mettesse in campo soluzioni che garantissero il servizio e restituissero il senso e la sicurezza".