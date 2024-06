QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era la sera del 27 giugno 1980 quando l’aereo DC9 della compagnia Itavia, decollato dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e diretto a Palermo, precipitò nel mare dell’isola di Ustica. A bordo c’erano 81 persone. Nessuna riuscì a sopravvivere. Quarantaquattro anni dopo Bologna e l’Italia ricordano l’anniversario della strage e continuano a chiedere verità e giustizia sulle sue cause.

Come ogni anno, gli appuntamenti in città dedicati alla strage di Ustica sono tanti, a partire dall’incontro tra il sindaco Matteo Lepore e i famigliari delle vittime previsto in mattinata, oltre alle iniziative culturali legate al Museo della memoria.

“Nel cielo di Ustica, 44 anni or sono, si compì una strage di dimensioni immani - ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. La Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia, che resta una ferita aperta anche perché una piena verità ancora manca e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica”.

“Nel giorno dell’avversario – prosegue il capo dello Stato – desidero anzitutto rinnovare i sensi di una profonda solidarietà ai familiari delle vittime, che non si sono arresi davanti a opacità, ostacoli, distorsioni e hanno sempre cercato, pur in condizioni di umana sofferenza, di fare luce sulle circostanze e le responsabilità della tragedia. La loro opera, unita a quella di uomini dello Stato che hanno compiuto con capacità e dedizione il loro dovere, ha contribuito a diradare nebbie e a ricostruire lo scenario di quel tragico evento”.

Travagliata è stata la storia della ricostruzione della verità su quello che è successo. Per anni l’unica ipotesi accreditata è stata quella del ‘cedimento strutturale’. A partire dal 1987, grazie al recupero del relitto del DC-9, la storia processuale della strage di Ustica cambia. I frammenti dell’aereo permisero al giudice Rosario Priore di scrivere nella sua sentenza del 1999 la verità sulle cause dell’evento: il DC-9 venne abbattuto perché fu coinvolto da un’operazione di guerra aerea. Ma ancora oggi mancano i colpevoli. Fondamentale fu anche il contributo delle inchieste che i giornalisti produssero negli anni, a partire dagli articoli di Andrea Purgatori a cui è dedicato il ‘muretto’ davanti il museo.

“Sulla strada della ricostruzione della verità – conclude Mattarella – passi significativi sono stati compiuti. La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne. La memoria è anche trasmissione, ai più giovani, dei valori di impegno civile”.