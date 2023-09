Ustica : "Fu una bomba, DC9 restaurato per cancellare le tracce"

"Fu una bomba". L'Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica ribadisce che a causare la tragedia del Dc9 Itavia fu una bomba bordo e non solo. "Un tentativo di cancellare quelle labili tracce che ancora c'erano dopo tanti anni in fondo al mare", la pulizia del relitto esposto al Museo per la memoria di Ustica a Bologna. Affermazioni di peso quelle del vicepresidente dell'Associazione, Gregory Alegi, durante una conferenza stampa che si è svolta ieri in Senato su iniziativa di Maurizio Gasparri (Fi) dopo le dichiarazioni dell'ex premier Giuliano Amato che ha indicato in un missile francese la causa della strage.

E quindi si torna alle ipotesi più o meno suffragate da prove a 43 anni dalla tragedia del 27 giugno 1980 che causò la morte di 81 passeggeri.

Come riferisce la Dire, l'Associazione aveva presentato un esposto per ottenere il sequestro del relitto, ma la richiesta nel luglio 2022 fu respinta dalla magistratura. E quello stesso relitto "di recente è stato addirittura restaurato come bene culturale, abbiamo visto le immagini di un enorme numero di persone con tute bianche e pennelli che lo manipolavano e sostanzialmente cancellavano qualsiasi traccia", afferma Alegi "Peccato che anziché conservarlo come fonte di prova, come era stato richiesto ci sia stata una cosa che a parti inverse si potrebbe qualificare come depistaggio voluto".

Giudica "gravissime" le affermazioni di Amato, la presidente onoraria dell'Associazione, Giuliana Cavazza: "Fanno fare un passo indietro di oltre 20 anni nella ricerca della verità, perchè le accuse che rilancia in assenza di prove sono state già smentite quasi 30 anni fa".

Tesi della "guerra aerea impostata da Purgatori"

La "storia ricorrente del missile è stata raccontata con errori anche imbarazzanti da parte di Amato", attacca Gasparri. "Si rinfocolano tesi fantasiose" e in questi giorni si sono lette "affermazioni contro la verità giudiziaria e della storia", continua Gasparri, ma la complessità della vicenda "favorisce i depistatori che dicono una cosa semplice: è stato un missile. Qualcuno ci ha fatto una fortuna, lo dico con rispetto, sui muri di gomma e quant'altro. Ma erano muri di cartone quelli eretti da chi denunciava i muri di gomma", afferma Gasparri riferendosi alle inchieste del giornalista Andrea Purgatori che collaborò alla stesura della sceneggiatura del film "Il muro di gomma".

Si incorre "nel reato di lesa purgatorietà - afferma invece Alegi - perchè ci rifiutiamo di inginocchiarci davanti al film ('Il muro di gomma'"), ispirato per l'appunto alle inchieste del giornalista su Ustica: perchè la ricostruzione che colloca la strage in un contesto di guerra aerea è stata "impostata da Purgatori", aggiunge il vicepresidente dell'Associazione.

Si tratta di "un pregiudizio indotto da una certa campagna di stampa e dal film di Purgatori", anche per Gregorio Equizi, altro componente dell'Associazione ed ex legale del generale dell'Aeronautica militare Franco Ferri.

Se l'Associazione dovesse ritenere che sono emerse delle "diffamazioni" nei confronti proprio dei generali dell'Aeronautica, sarebbe "nostro dovere fare tutto il possibile per garantire e ricordare la loro onorabilità e rettitudine anche attraverso i meccanismi giudiziari", dichiara l'ex parlamentare Carlo Giovanardi. "Dal punto di vista tecnico è stata una bomba e non ci sono dubbi", afferma Giovanardi, bollando come "menzogne" le dichiarazioni di Amato.

La ripulitura degli studenti dell'Accademia

In due fasi, nel 2018 e nel 2019, gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna hanno effettuato la del relitto e rimesso a nuovo delle vernici in alcuni punti essenziali. Ma hanno anche analizzato i materiali, catalogando e mettendo in sicurezza i reperti.