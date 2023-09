Utilizzo indebito dei fondi, il sindacato di polizia vince contro i suoi ex dirigenti

Dopo "un iter giudiziario durato 13 anni" si chiude la vicenda che ha visto protagonisti l'ex segretario provinciale bolognese del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) Gianni Pollastri e l'ex segretario amministrativo Giovanni Trovato.

Dopo la sentenza d'appello con cui, lo scorso marzo, i due sono stati condannati in sede civile a risarcire al Sap delle somme utilizzate "per rimborsi di attività non riconducibili all'azione sindacale, ma ad altre di carattere personale", oggi, annuncia l'attuale segretario provinciale del Sap di Bologna Tonino Guglielmi, il sindacato "è finalmente rientrato in possesso dei soldi impropriamente utilizzati da Pollastri e da Trovato".

Nella sentenza dello scorso 7 marzo -riscostruisce la Dire- i giudici della Seconda Sezione civile della Corte d'appello bolognese, presieduta da Anna Maria Rossi, avevano in gran parte confermato quanto deciso nel 2019 dai giudici di primo grado, condannando Trovato e Pollastri, difesi dagli avvocati Matteo Nanni e Marco Lisei (quest'ultimo anche senatore di Fratelli d'Italia) a "pagare al Sap, Sezione Provinciale di Bologna, a titolo di risarcimento", le somme, rispettivamente, di 10.622 e di 9.576,25 euro.

Entrambi, inoltre, erano stati condannati in solido a pagare le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in 4.600 euro. In appello, ai due ex dirigenti del Sap- che attualmente, ricorda Guglielmi, sono segretario nazionale (Pollastri) e regionale (Trovato) di un altro sindacato di Polizia, Fsp- è stato accordato uno 'sconto' rispetto alla sentenza di primo grado, con cui Trovato era stato condannato a risarcire 14.105,51 euro, Pollastri 15.485,88, ed entrambi, in solido, a pagare al Sap 1.284 euro. Quest'ultima somma, oggetto di prelievi in contanti, è stata 'depennata' dai giudici di secondo grado, non essendo stato "individuato l'autore dell'illecito"

Negli elenchi dei rimborsi o addebiti ingiustificati, ricordano i giudici ricostruendo la vicenda, vi sono "spese telefoniche a cadenza regolare" e "rimborsi residui" per i quali "non sono state raccolte prove, né dirette né indirette, di una finalità sindacale che li giustifichi". Ad esempio, per le spese "indicate come di rappresentanza, oltre a non esservi i documenti di appoggio, non vi sono riscontri circa le occasioni di 'rappresentanza' della spesa", dal momento che "non sono indicati convegni, incontri, partecipazioni ad eventi che valgano a dimostrare l'opportunità della spesa, e quindi l'inerenza sindacale".

Va poi aggiunto, si legge nella sentenza, che "le indagini svolte hanno accertato che Pollastri ha utilizzato la carta di credito del sindacato, seppure per somme modeste, in una serie di occasioni certamente extrasindacali", come "un corso di studi" svolto "per interesse professionale proprio, ma non sindacale, a Forlì", o ancora mentre "era in congedo, e in riposo, senza dunque finalità sindacali, a Ravenna e a Bolzano".

Questi dati, secondo i giudici, sono quindi "nel complesso ampiamente sufficienti a dimostrare l'uso indebito delle somme", e "la mancata consegna dei giustificativi, che rende impossibile accertare la finalità sindacale della spesa", non vale a sostenere "l'incertezza della causa dell'esborso", e quindi essere ritenuta una circostanza a favore di Pollastri e Trovato. Anche perché, ricorda la sentenza, "la confusione riscontrata è da ricollegare, come ha osservato il giudice di primo grado, alle modalità operative degli stessi amministratori, in violazione dell'articolo 11 dello Statuto Sap, che pone a carico del segretario e del vicesegretario l'obbligo di rispettare e fare rispettare le disposizioni statutarie, tra cui rientra l'ordinata gestione contabile e finanziaria".