Va in carcere dopo aver fatto entrare alcol e droga in comunità

Il gip di Bologna ha stabilito un aggravamento della misura cautelare, disponendo il carcere, per un 22enne affidato a una comunità di recupero. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Il ragazzo era stato arrestato a fine ottobre dai carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, dopo la denuncia dei genitori, per maltrattamenti nei loro confronti e del fratello. Secondo quanto ricostruito, dietro minacce di morte, li costringeva a consegnargli dei soldi per acquistare cocaina e crack.

Le prescrizioni del giudice violate più volte

Nella comunità di recupero in cui si trovava, aveva più volte introdotto alcolici e sostanze stupefacenti, che avrebbe poi condiviso con altri ospiti del centro, mettendo così a repentaglio il loro percorso terapeutico. Non solo, il giovane si era reso protagonista di ripetute violazioni delle prescrizioni del giudice e delle regole della comunità di recupero, utilizzando lo smartphone per fare foto e video, poi diffusi all'esterno tramite social.