Estate 2021, bolognesi in partenza: ecco come saranno le loro vacanze | VIDEO

Italia o estero, quest'anno si ha voglia di viaggiare e di andare in vacanza. "L'estate con il vaccino è ben lontana dal clima che si respirava lo scorso anno ed è un'estate italiana o al massimo europea che predilige il mare". Aveva detto in un'intervista la titolare di una storica agenzia di viaggi del centro, ed è proprio così.

Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini dove e se andranno in ferie: in molti preferiscono restare in Italia, per maggiore tranquillità e per evitare eventuali cancellazioni di voli, altri invece partiranno per l'estero ma pochissimi fuori Europa.