Un bolognese su due trascorrerà le vacanze in Appennino: Lizzano, Vidiciatico, Gaggio e Porretta tra le mete preferite

Lizzano in Belvedere, Vidiciatico, Gaggio Montano, Porretta Terme seguite da Castiglione dei Pepoli, Castel d’Aiano, Cereglio e Tolè sono i luoghi dove quest'anno molti bolognesi trascorreranno le vacanze, o meglio le località che hanno fatto registrare il maggior afflusso di villeggianti e la maggior richiesta di case in affitto per il periodo estivo, secondo un'indagine di Confabitare.

La situazione di crisi generale, l’emergenza post Covid e i problemi legati ai voli per l’estero, per l'associazione di categoria hanno sicuramente contribuito ad aumentare il turismo degli Italiani nel Bel Pese, e nel nostro territorio, una forte percentuale di bolognesi sta ripopolando le montagne dell' Appennino nel periodo estivo. "È oramai un dato consolidato che molti hanno riscoperto il piacere delle passeggiate sui nostri sentieri, la pace dei piccoli paesi, gli antichi borghi e i percorsi naturalistici, il tutto all’insegna delle tradizioni e della buona cucina montanara - si legge in una nota - In questo contesto post Covid si è consolidata la tendenza che vede i bolognesi scegliere il nostro Appennino per le proprie vacanze estive, soprattutto per la vicinanza alla città, per i buoni collegamenti a anche per una maggiore garanzia di sicurezza e distanziamento sociale. Questi dati emergono da una attenta indagine che Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari – fornisce, puntualmente, come sempre aiutata dalle proprie delegazioni presenti nelle zone interessate, oltre che dai dati forniti da diverse agenzie immobiliari e professionisti del settore presenti nel territorio".

Nel dettaglio sono state effettuate 500 interviste oltre a rilevazioni presso le Pro Loco cittadine e gli uffici turistici. Da questo esame emerge che quasi un bolognese su due trascorre almeno qualche giorno di vacanza sull’Appennino vicino casa. E’ stato rilevato un aumento del 30% fra coloro che hanno scelto di salire dalle Due Torri nella montagna bolognese rispetto all’estate 2019.

“Nel luglio 2019 si è registrato un afflusso di 101.600 bolognesi - spiega Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare – Nel 2020 finora ne abbiamo registrati già 127.000, con un aumento quindi di circa 25.400 unità, mentre il numero stimato totale delle presenze è di 174.521 ”.

I luoghi più gettonati

Dalla ricerca emerge che è aumentata la percentuale dei bolognesi che decidono di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Appennino: il 53% trascorrerà almeno una settimana (+ 10,2% rispetto al 2019) e il 38% almeno quindici giorni (+15,8% rispetto al 2019). Le località che hanno fatto registrare il maggior afflusso di villeggianti e la maggior richiesta di case in affitto per il periodo estivo sono Lizzano in Belvedere, Vidiciatico, Gaggio Montano, Porretta Terme seguite da Castiglione dei Pepoli, Castel d’Aiano, Cereglio e Tolè, tutte favorite dalla vicinanza con Bologna e dai buoni collegamenti, ma immediatamente a ruota ci sono tutte le altre realtà appenniniche. Questo è dimostrato anche dall’incremento registrato dai numerosi contratti di affitto a uso turistico che sono stati stipulati dall’inizio dell’estate a oggi, come dichiarano le nostre delegazioni attive sui Comuni dell’Appennino, che seguono direttamente tutte queste pratiche per i nostri associati. Infatti sono in costante crescita, nella fascia appenninica, i dati relativi alle famiglie che prendono in affitto alloggi.

Case in affitto

Le tendenze in atto rilevano una crescita pari al 43,5% di presenze delle famiglie che hanno preso in affitto le case. A Luglio dell’anno scorso si contavano almeno 26.000 presenze; ad oggi sono già salite oltre quota 70.000. “Nonostante questa tendenza dobbiamo rilevare, grazie anche ai dati forniti dalle delegazioni di Confabitare, che i canoni di affitto non hanno subito particolari aumenti, e contemporaneamente si rileva anche come si stia delineando la tendenza all’acquisto della seconda casa sul nostro Appennino” conclude il Presidente Alberto Zanni.