Vacchi dopo la denuncia della ex colf: "Su di me affermazioni false e offensive"

"Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo". Così Gianluca Vacchi, dopo la denuncia di una ex collaboratrice domestica che sarebbe stata costretta a turni pesanti, a fare straordinari non pagati, a prendere multe per le dimenticanze.

"Ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo - si legge in una nota rilasciati dagli avvocati dell'imprenditre-influencer all'Ansa a - Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti”.

Il risarcimento richiesto dalla donna ammonta a 70 mila euro e avrebbe avviato una causa al tribunale del lavoro di Bologna.

Difeso dal suo staff

"Non è vero quello che si dice e siamo indignati con chi dice queste calunnie. Non assumetela e mandatela alla Caritas. La nostra vita qui non trascorre fra una frustrata e un insulto e se fosse stato vero nessuno avrebbe resistito tutto questo tempo". Questa la replica dello staff di Vacchi sui social, naturalmente.