Successo per l'open day vaccini covid al Maggiore: "630 adulti e 8 bambini"

Se qualche settimana fa la campagna vaccinale contro il Covid-19 faceva registrare "tassi estremamente bassi", ieri c'è stata grande adesione all'open day per la vaccinazione all'Ospedale Maggiore: 630 adulti e 8 bambini.

Nel pomeriggio sono stati vaccinati 630 adulti e 8 bambini, da sapere Ausl. 7 gli infermieri, 4 i medici supportati dai volontari delle Associazioni AMRER e Diabo: "È grazie a loro che si deve il successo dell'open day nei 5 ambulatori al piano terra dell'edificio L dell'Ospedale Maggiore".

"Erano state previste 500 vaccinazioni, ma non abbiamo mandato indietro nessuno - spiega il Direttore generale Paolo Bordon. Siamo felici che la popolazione abbia accolto il nostro appello a vaccinarsi e ad aderire a questa opportunità che si aggiunge a quella dei Medici di Medicina generale e delle Farmacie. Avvicinandosi le festività e i momenti di convivialità vaccinarsi è un gesto di cura per noi stessi e per i nostri cari" ha commentato, soddisfatto, il Direttore generale dell'Azienda USL di Bologna.

Buon ritmo anche per le vaccinazioni contro l'influenza in Emilia-Romagna: 815.500 le iniezioni fatte e oltre la metà degli anziani over 65 è già vaccinato. Rispetto a fine novembre, l'aumento è del 13%.