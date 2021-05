Vaccinazione "mista", Donini "Se il mix ci viene indicato, lo faremo"

"Ognuno deve fare il suo mestiere. Se il mix ci venisse indicato dagli organi decisori, assolutamente lo faremo". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che è anche il coordinatore della commissione salute in conferenza delle Regioni, in merito alla somministrazione di un mix di vaccini anti-Covid, cioè due prodotti differenti tra la prima e la seconda dose, anche se "non è ancora arrivata questa ipotesi", sottolinea l'assessore, oggi ospite di Tagadà su La7.

Per Donini somministrare il mix non sarebbe "nè più facile nè più difficile" di quanto si fa oggi. "La cosa che ci viene più difficile obiettivamente - sottolinea invece Donini - è quella di dover programmare una campagna vaccinale con l'indicazione delle forniture che riceveremo al massimo due-tre-quattro settimane prima. Questa credo sia la difficoltà maggiore delle Regioni, perchè se potessimo fare una programmazione a due o tre mesi è chiaro che avremmo situazioni più agevoli da gestire. Ma non scegliamo noi il campo in cui giocare nè la partita da disputare", evidenzia "stiamo procedendo con un utilizzo delle dosi attorno al 90-95% di quelle arrivate, terminiamo le dosi a disposizione quasi sempre il giorno prima della fornitura successiva".

"Se tutto andrà come deve andare, durante la prima settimana di giugno dovrebbe completarsi la seconda dose di vaccinazioni ai detenuti" del carcere bolognese della Dozza. Ad annunciarlo, nel corso di una seduta di commissione in Comune, è il Garante comunale dei detenuti Antonio Ianniello. Il completamento delle vaccinazioni, evidenzia il Garante, rappresenta una notizia particolarmente buona non solo dal punto di vista sanitario, ma anche perché consente di "iniziare finalmente a intravedere prospettive di riapertura agli ingressi dall'esterno, e quindi la ripresa delle attività per i detenuti". Interventi educativi, chiosa Ianniello, di cui "c'è sempre stato un grande bisogno, che si è accentuato alla luce di quanto successo nell'ultimo anno". (dire)