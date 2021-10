Vaccinazioni, ancora il camper 'in tour': prime dosi a Molinella e Monterenzio

Continua la possibilità di vaccinarsi nei luoghi più frequentati dai cittadini, in città e in provincia, in accordo con le amministrazioni comunali, per intercettare i giovani e chi non si è ancora vaccinato.

Giovedì 21 ottobre, dalle 9 alle 14, il camper dell’Azienda USL stazionerà affianco all’Istituto Tecnico Professionale e Commerciale Efrem Nobili, in stradello Carabinieri 2 – non lontano da dove si tiene il mercato settimanale al giovedì - a disposizione non solo degli studenti ma anche di tutti i cittadini che non si sono ancora vaccinati.

Domenica 24 ottobre, invece, il camper sarà attivo a Monterenzio dalle 9 alle 14 presso piazza della Pubblica Assistenza, in via Idice 169/C, anche grazie al sostegno dei volontari sul posto.

In entrambe le occasioni saranno disponibili 140 dosi di Moderna come prime dosi, ad accesso libero, senza prenotazione.

Sempre giovedì 21 ottobre, presso l’hub di Silla, in via Giovanni XXIII Sala Civica Gandolfi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, saranno a disposizione altre 300 dosi ad accesso libero.