Vaccinazione over 80 in Appennino: si è conclusa oggi con una settimana di anticipo rispetto al programma

Una bella notizia arriva dai comuni del nostro Appennino in tema di campagna vaccinale. Oggi, domenica 11 aprile, all’ex scuola elementare del comune dell’Appennino Bolognese sono state inoculate 142 dosi ad altrettanti cittadini nel territorio. La vaccinazione degli over 80 si è conclusa con una settimana di anticipo rispetto al programma previsto.

“Per gli over 75 e gli over 70 sono stati individuati due hub, una nella Valle del Setta e una nella Valle del Reno. In queste location si potranno vaccinare numeri più elevati di persone ad ogni seduta in quanto le sedi messe a disposizione sono più ampie” ha spiegato Sandra Mondini, direttrice del distretto socio sanitario Appennino Bolognese Ausl Bologna.

“E’ una grande giornata per Rioveggio e tutto l’Appennino Bolognese” ha dichiarato il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini che ha annunciato il termine dei lavori della Casa della Salute di Vado. “Come amministrazione non ci siamo fermati e in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna stiamo portando avanti il progetto della Casa della Salute di Vado che sarà consegnata a fine anno”.