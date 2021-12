Vaccinazioni anti-covid, nuovo centro a San Giovanni in Persiceto

Al via da martedì 28 dicembre le vaccinazioni anticovid presso il nuovo centro vaccinale a San Giovanni in Persiceto per i cittadini del Distretto di Pianura Ovest.

Il nuovo centro vaccinale con una potenzialità di 200 vaccinazioni al giorno - allestito presso i locali recentemente rinnovati del “Museo Macchina a Vapore Franco Risi”, in via Biancolina n. 4/b1 "nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore prossimità vaccinale ai cittadini del Distretto per favorirne l’adesione" fa sapere Ausl.

Alle ore 13 di oggi, 29 dicembre, sono state somministrate complessivamente 8.360.808 dosi; sul totale sono 3.605.959 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.303.189.

In partenza da giovedì 30 dicembre oltre 300 sms per invitare a prenotare la dose booster i soggetti fragili di età compresa tra i 12 e 15 anni che hanno già maturato 5 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario.

A Bologna, al 28 dicembre sono 761.391 le prime vaccinazioni e 717.020 le seconde, alle quali si aggiungono 297.216 terze dosi, per un totale di 1.775.627 vaccini somministrati.