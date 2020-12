Vaccine-Day, dosi arrivate a Bologna: "Primo passo per uscire da questo incubo"

Oggi è il Vaccine-Day. Il primo vero passo verso la fine della pandemia probabilmente lo facciamo oggi, in coro con tutti i Paesi d'Europa con le prime somministrazioni del vaccino Pfizer-BioNtech: l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, alle 14.00 sarà all’Autostazione di Bologna per l’avvio delle vaccinazioni nel capoluogo dell'Emilia-Romagna, mentre contemporaneamente il presidente Stefano Bonaccini, sarà al Centro servizi Ausl di Baggiovara, Modena.

"Una giornata storica vale certamente una notte in bianco. Ho accolto con grande emozione, fra le mie mani, i primi vaccini destinati alla Regione Emilia-Romagna, consegnate dai militari dell’Esercito Italiano, scortati dalle forze dell’Ordine - il commento di Raffaele Donini, che simbolicamente riceve il prezioso pacco - Questo pomeriggio alle 14.00 comincerà il primo passo di un cammino certamente ancora lungo, ma che ci porterà fuori da questo incubo. Noi siamo pronti con la nostra organizzazione, con la campagna di informazione, con la serietà del nostro lavoro di rappresentanti delle Istituzioni e dei nostri professionisti del Sistema Sanitario Regionale. Sono certo che i cittadini coglieranno questa grande opportunità.

Dalle 7.30 di questa mattina, gli incaricati di tutte le aziende sanitarie regionali stanno recuperando la propria scorta di vaccini anti Covid Pfizer-BioNtech e rientrando nelle loro sedi in vista del via della campagna in Emilia-Romagna, alle 14 di oggi. In simultanea in ogni provincia, da Piacenza a Rimini. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera. In tutto, saranno 975 professionisti della nostra sanità – medici e infermieri - ad essere vaccinati, tanti quante sono le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata d’avvio, nel Paese e in Europa, per quello che è stato ribattezzato il Vaccine Day.

Primo giorno: 975 dosi del vaccino Pfizer-BioNtech

Sono 975 le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata: saranno somministrate in ogni provincia al personale della sanità e in una Cra a Bologna (la Casa di Residenza Giacomo Lercaro), con l’avvio in tutta Italia e in Europa della campagna vaccinale.

Le dosi di vaccino sono arrivate, scortate dall’esercito, alle ore 7.30 di questa mattina all’Ospedale Bellaria di Bologna, dove successivamente ogni Azienda sanitaria regionale ritirerà le proprie scorte rientrando nelle sedi scelte nei loro territori per il via alle somministrazioni fissate in ogni provincia alle ore 14.

Alle 14 si parte con i vaccini in tutta la regione Emilia-Romagna

Ogni Azienda ha predisposto il luogo esatto, all’interno delle strutture sanitarie presenti sul territorio di competenza, dove domani verranno somministrate le vaccinazioni a partire dalle 14. A Piacenza si partirà nel Laboratorio analisi dell’ospedale; a Parma presso l’Ospedale Maggiore; a Reggio Emilia nei locali dell’ex ospedale Spallanzani. Le vaccinazioni nel modenese avverranno presso il Centro servizi Ausl di Baggiovara, via Martiniana 21; a Bologna presso l’Autostazione e la Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro, mentre a Imola il Vaccine Day si svolgerà nel Medical Centre dell’Autodromo; a Ferrara il luogo identificato è l’Ospedale Sant’Anna di Cona, mentre per la Romagna i centri individuati sono il Pala De Andrè a Ravenna, il Quartiere Fieristico di Rimini e Cesena Fiera.