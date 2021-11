Vaccini, dal primo dicembre terza dose anche per gli over 18

Dopo il via libera dell’Ema al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, in una circolare del ministero della Salute si parla di "Estensione della platea vaccinale destinataria della dose booster (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2”: raccomandata, a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso”. Lo riferisce la Conferenza delle Regioni.

"Si ribadisce, comunque - si legge nella circolare - l'assoluta priorita' di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i piu' vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per eta' o elevata fragilita', cosi' come quelli con livello elevato di esposizione all'infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster”.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale i nuovi casi settimanali (+27%) con una media giornaliera più che quadruplicata se si confrontano i 2.456 contagi che si registravano il 15 ottobre con i 9.866 registrati il 23 novembre. Nella settimana dal 17 al 23 novembre l'aumento interessa tutte le regioni salvo la Basilicata.

E non c'è più nessuna regione in verde in Europa, nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In Italia il maggior numero delle regioni è in giallo.

Bologna ed Emilia Romagna

Alle ore 13 del 25 novembre sono state somministrate complessivamente 7.292.790 dosi; sul totale sono 3.548.032 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi di richiamo sono 432.149. Sono 3.616.208 le persone vaccinate con almeno una dose, il 90% della popolazione vaccinabile. L’88,3% - 3.548.032 - ha invece completato il ciclo vaccinale con anche la seconda.

A Bologna, al 24 novembre sono 733.964 le prime vaccinazioni e 684.951 le seconde dosi somministrate, alle quali si aggiungono 87.399 terze dosi, per un totale di 1.506.314 vaccini.

Dopo le nuove misure restrittive annunciate dal Premire Mario Draghi, illustrando il nuovo Decreto Super Green Pass, arrivano ulteriori limitazioni anche a livello locale. Le prossime manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto e le manifestazioni pubbliche attinenti anche ad altre tematiche continuano ad essere oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 24 novembre alla presenza del Sindaco Matteo Lepore. Arriva la stretta, con il divieto di utilizzare le vie del centro cittadino, complici incidenza ed Rt in salita.