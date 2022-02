Vaccini, in Emilia-Romagna oltre quota 10 mln. Quasi 7mila bambini agli Open Day

L'Emilia-Romagna supera quota 10 milioni di dosi di vaccino somministrato. E raggiunge altri 6.600 bambini e ragazzi con l'Open day di sabato, il secondo di quelli settimanali voluti dalla Regione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dunque, alle 15 di oggi sono state somministrate in tutto 10.012.007 dosi: tra queste sono 3.739.581 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale (il 93,1%) mentre sono 2.566.996 le terze dosi fatte. Un traguardo sottolineato sui social anche dal governatore Stefano Bonaccini.

"Superate dieci milioni di somministrazioni in Emilia-Romagna – scrive – verso il 95% di vaccinati con una dose, raggiunto il 93% con il ciclo completo per chi ha più di 12anni. Oltre due milioni e mezzo di persone hanno già ricevuto la terza dose. Avanti così. Per superare definitivamente la quarta ondata". Intanto, all'Open day regionale di sabato scorso dedicato a bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni, sono state effettuate 6.617 vaccinazioni in tutta l'Emilia-Romagna: 4.267 dosi a bambini di 5-11 anni, 2.350 a ragazzi di 12-19 anni.

Nel dettaglio: a Piacenza sono state somministrate 297 dosi, tutte a bambini tra i 5 e gli 11 anni; 926 a Parma (tutte nella fascia 5-11); 1.303 a Reggio Emilia (di cui 697 ai bambini); 442 a Modena (di cui 179 ai bambini); 1.669 a Bologna (di cui 1.033 ai bambini); 20 a Imola (di cui nove ai bambini); 467 a Ferrara (di cui 366 ai bambini); 649 a Ravenna (di cui 390 ai bambini); 255 a Cesena (di cui 80 ai bambini); 231 a Forlì (di cui 100 ai bambini); 358 a Rimini (di cui 190 ai bambini).