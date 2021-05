"Vaccini senza brevetti", la svolta di Biden piace a Bonaccini: "Devono essere bene pubblico"

"La proposta di Joe Biden per la revoca dei brevetti per i vaccini veda l'Italia e l'Europa al suo fianco. Il vaccino deve essere un bene pubblico". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, commenta la dichiarazione del presidente USA, Joe Biden, favorevole a rimuovere le protezioni dei brevetti.

"Proteggere chiunque in ogni parte del mondo, nel mondo globalizzato di oggi, significa proteggere se stessi”, aggiunge Bonaccini.

“L'Unione Europea è pronta a discutere - ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen - di qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico ed è per questo che siamo pronti a discutere di come la proposta statunitense di esenzione della protezione della proprietà intellettuale per i vaccini Covid possa aiutare a raggiungere questo obiettivo”, quindi l'appello ai paesi produttori affinché consentano le esportazioni ed evitino l'adozione di misure che interrompono l'approvvigionamento di dosi. Von Der Leyen sottolinea come "il successo raggiunto dall'Europa in materia di campagna vaccinale" sia stato conseguito "restando aperti al mondo", e che “l'Europa esporta tanti vaccini quanti ne distribuisce ai propri cittadini".

Per il ministro alla Salute Roberto Speranza "è un importante passo in avanti. Anche l'Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme". I progressi delle campagne vaccinali in Europa, spiega la Banca centrale europea nel bollettino economico, dovrebbero porre le basi per una ripresa dell'economia nel 2021, ma ci vorrà ancora tempo, a causa di una elevata incertezza, fa sapere la Conferenza delle Regioni.