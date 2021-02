Vaccini, Petropulacos (Cts): "Senza profilassi a fascia 0-16 immunità di gregge difficile"

Con un virus così mutevole e senza vaccini per bambini e ragazzi fino a 16 anni, "l'immunità di gregge non la raggiungeremo". Ma "un conto è fermare la circolazione virale, un conto è tenerla sotto controllo".

Lo spiega Kyriakoula Petropulacos, direttore generale Sanità della Regione Emilia-Romagna e componente del Comitato tecnico scientifico nazionale, oggi pomeriggio nel corso di un'iniziativa online sul piano vaccinale per il personale scolastico organizzata dalla Flc-Cgil dell'Emilia-Romagna.

Con le vaccinazioni, afferma Petropulacos, "speriamo di raggiungere tutti i cittadini in un tempo relativamente breve". Detto questo, però, la dirigente mette in chiaro che "l'immunità di gregge, che vuol dire che il covid non circola più, in un virus che ha queste tendenze alla mutazione e soprattutto non avendo uno strumento vaccinale per la fascia di popolazione 0-16 anni, che è molto superiore al 5%, noi non la raggiungeremo".

Ma un conto -prosegue il ragionamento della direttrice- è "l'immunità di gregge che ferma la circolazione virale, un conto è avere una circolazione virale che è assolutamente sotto controllo. Se oggi avessimo 10 casi ogni 100.000 abitanti, si tratterebbe di una forma rientrante nella nostra normale convivenza di esseri umani con i diversi agenti patogeni". Petropulacos comunque aggiunge: "E' chiaro che, laddove prevale non tanto un'idea di immunizzazione, ma di protezione di persone estremamente vulnerabili, anche alcuni punti percentuali in più di copertura possono fare la differenza".

