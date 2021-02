Vaccini anti-covid, Bonaccini: "Pronti a farne un milione al mese, ma servono le dosi"

Ad oggi in Emilia-Romagna "siamo in grado di vaccinare più di un milione di persone al mese. Vuol dire che se ci fossero le dosi, entro l'estate avremmo terminato di vaccinare tutti quelli che lo vogliono". Per questo "abbiamo bisogno di garanzie" sulla fornitura delle dosi per la profilassi anti-covid.

A dirlo è il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, oggi in visita alla sede de 'Il Resto del Carlino' a Bologna. Anche per questo, il governatore chiede al premier Mario Draghi una "riorganizzazione del piano vaccinale per accelerare al massimo".

Sul futuro, poi, Bonaccini si dice "moderatamente ottimista. Augurandoci che il Governo aumenti le dosi di vaccino verso i territori, nei prossimi mesi avremo messo al riparo le categorie più a rischio" grazie al siero. Inoltre, sottolinea il presidente, si va "verso la bella stagione", che è "un vaccino naturale". E' vero però che "oggi c'è ancora un rischio elevato e potremmo diventare zona arancione la prossima settimana- ribadisce Bonaccini- quindi ci vuole molta prudenza e bisogna dire ai cittadini che serviranno ancora settimane di pazienza, perché le varianti rischiano di creare ulteriori disagi".

Il nuovo piano vaccini dell'Emilia-Romagna: "Fino a 45mila al giorno", ma non ci sono date certe

Per garantire i vaccini necessari poi, per il presidente delle regione l'Italia si deve rendere disponibile a produrre negli stabilimenti del Paese nuove dosi di quelli già in circolazione, come Pfizer o Moderna.

"Ad oggi le dosi sono insufficienti rispetto alla capacita' che, ad esempio, abbiamo noi in Emilia-Romagna di vaccinare- sottolinea Bonaccini- confido che il presidente Mario Draghi, e chi se non lui, per l'autorevolezza che ha, prenda tra i primi impegni quello di reperire più dosi possibili".

Le strade da percorrere, secondo il presidente, sono diverse. Prima di tutto, afferma Bonaccini, "stiamo aspettando l'autorizzazione da parte di Ema e Aifa a nuovi vaccini". Ma allo stesso tempo, c'è sia "la possibilità di acquistare nuove dosi" sia la possibilità "da parte dell'Italia di produrre qui ulteriori dosi di vaccini già in circolazione. Se lo vuole, il Paese credo sia in grado di farlo".

Bonaccini, che ricorda "l'opportunità di andarli a reperire sul mercato", non esclude neanche l'idea di agire in maniera autonoma come Regione per gli approvvigionamenti, insieme al Veneto. "Con Zaia parlo spesso -sottolinea- e siamo d'accordo che se fosse possibile farlo, lo faremmo insieme. Il problema è che servono le autorizzazioni e serve prima un ragionamento col Governo italiano". In altre parole, afferma Bonaccini, "ci si sta dando da fare per essere pronti a ogni evenienza. Ma voglio avere fiducia per l'impegno del Governo". (San/ Dire)