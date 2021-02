Vaccini, Bonaccini sbotta in tv: "Le multinazionali hanno il dovere di rispettare i contratti"

"Il problema che sta emergendo in tutta Europa è che non arrivano le dosi, sono contratti firmati, sono risorse pubbliche". A dirlo, senza mezzi termini, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in collegamento su Sky.

"Le multinazionale hanno il dovere di rispttare i contratti - e se i conti non tornano - stiamo parlando della salute delle persone".

Intanto in Emilia-Romagna sono iniziate le vaccinazioni dei medici di famiglia al personale scolastico. Tra personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su alle ore 15 di oggi, 26 febbraio, in Emilia-Romagna sono state somministrate complessivamente 367.049 dosi; sul totale, 133.730 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.