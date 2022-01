No vax in ospedale, Bordon: "Distogliamo medici e infermieri dalla cura di altre patologie"|VIDEO

Da oggi le vaccinazioni 5-20 anni in piazza Maggiore. Lepore sui 50enni no vax: "Vi assicuro che vedere persone di quell'età entrare in terapia intensiva più di là che di qua non è una cosa che fa dormire tranquilli la notte"

"Un luogo non solo per le vaccinazioni, ma anche per instaurare un dialogo con le famiglie". Così il direttore generale Ausl Bologna, Paolo Bordon, che oggi, insieme al sindaco Matteo Lepre, ha presentato la clinica vaccinale in Piazza Maggiore per la somministrazione delle prime dosi alla fascia 5-20 anni.

Bordon conferma che tra i 5 e gli 11 anni le prenotazioni sono del 27-28%, un numero "ancora basso, quando il virus sta circolando di più all'interno di questa fascia di età - punto debole - è la fascia da 50 anni in su, ci sono ancora 49mila persone che non hanno ancora prenotato la prima dose, abbiamo moltissimi contagi, anche se i vaccinati difficilmente vanno in ospedale, esiste un percorso diverso per i non vaccinati che porta fino al 12° piano dei Maggiore", ossia in terapia intensiva "dobbiamo distogliere medici e infermieri dalla cura di altre patologie".

"Sappiamo che ci sono timori e paure, ma abbiamo ancora troppe persone in terapia intensiva e molte di queste non sono vaccinate - ha detto il sindaco e riguardo ai 50enni che non si vaccinano - vi assicuro che vedere persone di quell'età entrare in terapia intensiva più di là che di qua non è una cosa che fa dormire tranquilli la notte".

Complessivamente in Emilia-Romagna nella fascia 5-19 sono 323.366 le persone ad avere ricevuto a questa mattina almeno una dose di vaccino, il 53,3% del totale: una media tra l’85% degli over 12, per cui le prenotazioni si sono aperte a giugno, e il 15% di chi ha meno di 12 anni, categoria che ha visto le somministrazioni iniziare meno di un mese fa, il 16 dicembre. Peraltro, proprio in Emilia-Romagna la percentuale dei loro “fratelli maggiori” (i ragazzi tra i 20 e i 29 anni) raggiunge le percentuali record di vaccinati del 96,6% (prima dose) e del 93,1% (seconda dose): un dato estremamente rilevante che può fare ben sperare anche per I giovanissimi.