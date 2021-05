Vaccini over 70 senza prenotazione, arriva il camper Ausl: "Cincischiavo un po', così mi son decisa" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi prima tappa dell'iniziativa volta ad agevolare l'accesso alle vaccinazioni delle persone anziane. Non c'è bisogno di prenotazione: per fare il vaccino basta presentarsi con la tessera sanitaria

È iniziato stamattina a Borgo Panigale il viaggio del camper dell'Ausl di Bologna per vaccinare – sotto casa e senza prenotazione – chi tra gli over 70 non l'ha ancora fatto.

Le vaccinazioni continueranno nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, davanti alla chiesa di via del Triumvirato, zona Birra, mentre domani sarà il turno del quartiere Savena, presso il mercato di via Mazzoni (via Mazzoni 63/H) dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Nelle prime ore della giornata si sono vaccinate una ventina di persone, ma l'obiettivo dell'Ausl è di vaccinare il numero più alto possibile di cittadini. Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha infatti individuato le zone in collaborazione con il Comune e i Quartieri interessati al fine di aumentare la copertura vaccinale dove è stata registrata una minore adesione alla campagna.

In particolare, a fronte di una media comunale dell’83,9%, al quartiere Borgo Panigale-Reno nelle zone Rigosa e Birra risultano vaccinati con almeno una dose rispettivamente il 77,7% e l’80,1% dei residenti over 70, mentre nell’area Cavedone del quartiere Savena la quota di vaccinati è del 77,1%.

Potranno vaccinarsi ad accesso libero tutte le persone di età pari o superiore a 70 anni, sarà sufficiente presentarsi con la propria tessera sanitaria.