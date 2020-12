Conferenza stampa Conte: "Escludiamo la vaccinazione obbligatoria": un minuto di silenzio per le vittime

"Escludiamo la vaccinazione obbligatoria". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta durante la conferenza stampa di fine anno a Villa Madama.

"Lasciamo che parta la campagna vaccinale. Vediamo il riscontro che ci sarà. Confidiamo di poter raggiungere una buona percentuale di popolazione anche su base facoltativa", ha detto Conte.

A parlare di obbligatorietà, almeno per i dipendenti pubblici, era stata la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa come "pre-condizione. Se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c'è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare".

Anche il presidente della Regione e della conferenza stato regioni, Stefano Bonaccini, ha escluso l'ipotesi dell'obbligatorietà suggerendo però di estendere la vaccinazione anche alla categoria del personale scolastico e invitando tutti gli emiliano-romagnoli a farlo.

Durante la conferenza stampa è stato osservato un minuti di silenzio per le vittime del covid: "Sui decessi lascio agli esperti le valutazioni, loro ci dicono che tra i fattori c'è anche l'età della popolazione, la più anziana d'Europa" ha sottolineato il premier in risposta alle osservazioni sul numero dei morti in Italia.