Vaccini Coronavirus, oltre 3000 terze dosi prenotate dalla fascia 60-79enni

Alle 17 di oggi, martedì 2 novembre, sono 3.107 le terze dosi prenotate dai 60-79enni e 1.338 quelle prenotate dagli over80. Lo comunica l'Ausl ricordando che tutti gli over60 che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi possono prenotare la dose booster attraverso tutti i canali CUP (gli sportelli CUP, il numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it, Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute), escluse le farmacie.

Più in generale, oggi martedì 2 novembre- giorno di avvio della prenotazione della terza dose del vaccino anti covid per ultra sessantenni - sono state somministrate 215 prime dosi somministrate, 319 seconde dosi e 850 terze dosi (di cui 614 ad over80)

Dall'ultimo bollettino covid emergono i 113 nuovi casi di positività in provincia di Bologna , tra questi fa sapere Ausl 75 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 1 caso attraverso il test pre ricovero, mentre per 34 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. Tra i 113 nuovi contagi, 15 sono inseriti in focolai e 98 sono sporadici.Nessun caso è stato importato dall’estero né da altre regioni