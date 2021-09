Vaccini all'Università: all'Alma Mater una settimana dedicata agli studenti

Dal 20 al 24 settembre fino a 120 dosi presso l'ambulatorio della Medicina del Lavoro in via San Donato 19/2

Un centro vaccinale aperto a tutti gli studenti dell'università di Bologna. È il nuovo punto pensato dall'azienda Usl di Bologna, in collaborazione con l’Ateneo bolognese, per spingere studenti e studentesse, se non l'hanno ancora fatto, ad effettuare la vaccinazione anti covid. Si parte con una settimana di somministrazioni, poi si valuterà anche in base alla risposta degli studenti.

"Un’azione fondamentale per proteggere non solo i giovani – comunica l'UniBo – ma l’intera comunità universitaria, favorendo lo svolgimento in sicurezza delle attività promosse dall’Ateneo".

Vaccini all'Università di Bologna

Il punto vaccinale sarà attivo da lunedì 20 a venerdì 24 settembre, dalle ore 8 alle ore 14, presso l'ambulatorio distaccato della Medicina del Lavoro in via San Donato 19/2.

Gli studenti interessati potranno prenotarsi attraverso un modulo online a questo indirizzo. Al link di prenotazione online troveranno la documentazione da compilare e portare con sé al momento della vaccinazione in aggiunta al codice fiscale.

Per tutta la prossima settimana il personale medico-infermieristico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, con il supporto di alcuni specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva e dei farmacisti dell’Azienda, sarà a disposizione degli studenti universitari per somministrare fino a 120 vaccinazioni con vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna) al giorno. L’Alma Mater sta provvedendo in questi giorni a comunicare via mail a tutti gli studenti iscritti l’opportunità offerta, nata dalla collaborazione tra Azienda USL e Università di Bologna, unite per una ripresa in sicurezza delle attività accademiche, fondamentali per la crescita e il futuro dei giovani, così come per lo sviluppo dell’intera città