Vaccini covid ai bambini. Chi non vaccinare, a chi farli con priorità, effetti a lungo termine. I pediatri rispondono | VIDEO

Video interviste per rispondere ai principali quesiti dei genitori sui vaccini anti covid ai bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Protagonisti i pediatri del servizio sanitario locale. Così per fugare i dubbi che permangono alla vigilia dell’avvio della campagna vaccinale per gli under 12 ( per i quali in Emilia-Romagna da lunedì 13 sono aperte le prenotazioni e da domani, giovedì 15 dicembre, partiranno le prime somministrazioni).

I girati sono frutto dell'iniziativa “Proteggi chi ami” promossa dalla Regione , che spiega così il progetto: "La chiarezza e la semplicità nell’esposizione e il fare affidamento sulle evidenze scientifiche è il filo conduttore comune a tutti i video, che hanno come protagonisti il dottor Federico Marchetti, direttore di Pediatria e Neonatologia dei presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, e la dottoressa Silvia Cattani, pediatra di famiglia di Castelfranco Emilia, nel modenese, che rispondono alle stesse quattro domande".

Donini: "Siamo consapevoli che quando si parla dei più piccoli le preoccupazioni sono sempre maggiori"

“Gli emiliano-romagnoli hanno avuto da subito grande fiducia nel vaccino, e confidiamo che la abbiano anche per quanto riguarda i loro figli- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Siamo consapevoli però che quando si parla dei più piccoli le preoccupazioni sono sempre maggiori. E’ giusto quindi fugare ogni dubbio e lasciare la parola ai medici, a partire dai pediatri che più di ogni altro hanno un contatto diretto e costante con i bambini e i genitori, e che proprio per il ruolo fiduciario che rivestono possono essere determinanti nella scelta. Vaccinarsi è un bene, anche per i più piccoli, ma è importante continuare a informare e a spiegare per allontanare le paure e convincere gli indecisi”.

Chi non vaccinare, la video risposta del pediatra:

Chi vaccinare con priorità, la video risposta del pediatra:

Effetti a lungo termine del vaccino? La video risposta del pediatra:

Perchè vaccinare i bambini?