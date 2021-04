Covid, Pandolfi (Ausl): "Troppi casi, Bologna ancora da zona rossa" | VIDEO

La curva dei contagi è in discesa, ma non così tanto. E non nei tempi sperati. "Siamo ancora in una situazione di contagio importante. Questa settimana a Bologna abbiamo una media 376 casi al giorno, ancora troppi – afferma Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna –, se restiamo ancora a 370-350 casi al giorno e non andiamo sotto i 300, noi siamo una zona che può essere definita in base all'ultimo decreto una zona da 250 casi ogni 100mila persone, quindi siamo una zona rossa", scandisce Pandolfi, oggi a margine del lancio della sperimentazione del drive through per i vaccini in Fiera.

"Siamo in una situazione ancora critica, per questo mi aspetto che ci sia un miglioramento. Oggi – continua – aggiorneremo tutti i dati per vedere che cosa è successo effettivamente in termini di tassi standardizzati la settimana scorsa, poi vedremo cosa succede in questa. Io spero, visto che due settimane fa eravamo a 600 casi ogni 100mila e dopo una settimana siamo passati a 430, che ci sia una caduta di altri 170 casi ogni 100mila. Se questo accadrà, forse avremo dati per la prossima settimana sotto i 250 e avremo una situazione in miglior controllo, ma non significa che sia finita".