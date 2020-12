Vaccino Covid, Bordon: "1.400 vaccini al giorno, a Bologna anche in fiera" | VIDEO

Dopo l'approvazione del vaccino Pfizer/BioNtech, domenica 27 dicembre in tutta Italia saranno vaccinati i primi medici e infermieri, con precedenza ai vaccinatori, che sono e saranno in prima linea in questa emergenza. L’organizzazione della giornata è in carico alle singole Aziende, con la supervisione dell’assessorato regionale alle Politiche per la salute. Anche a Bologna dunque si parte con le vaccinazioni, presso l’ambulatorio in Autostazione.

A Bologna riguarderà 275 operatori sanitari

In totale saranno 225 i vaccinati tra medici e infermieri dei servizi di emergenza, medici Usca, operatori reparti covid e i vaccinatori delle aziende sanitarie cittadine, e 50 operatori della Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro.

Ma è da gennaio che la campagna entrerà nel vivo e l'azienda Usl di Bologna, come le altre, si sta organizzando al meglio per gestire tutto senza intoppi: "Ci saranno agende elettroniche per le prenotazioni e squadre dedicate – spiega Paolo Bordon, direttore generale dell'azienda Ausl di Bologna –, a Bologna ci sarà anche un punto in Fiera e prevediamo di fare 1.400 vaccini al giorno".