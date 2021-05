Vaccini, boom di adesioni a Bologna: "Oltre 70% di prenotati 65-69 anni. Da domani al via 60-64 anni" | VIDEO

Da domani al via vaccinazioni anche per chi ha un'età compresa tra i 60-64 anni. Lo annuncia Lorenzo Roti, direttore sanitario Ausl di Bologna, durante un punto stampa nell'hub della Fiera di Bologna.

"La fascia 65-69 anni sarà tutta vaccinata entro il 30 maggio, almeno con la prima dose, così avverà anche per la fascia 60-64 anni che da domani potrà prenotare il vaccino. A Bologna questa settimana abbiamo già in programma 9mila vaccinazioni che diventeranno 26mila alla fine della prossima settimana. Il nostro target settimanale è di oltre 46mila dosi da garantire, siamo su quelle perché non possiamo farne di più".

Vaccino 60-64 anni: le prenotazioni

La Regione Emilia-Romagna conferma l'anticipo dei tempi per gli over 60, che in origine dovevano partire dal 10 maggio. Si tratta di circa 250mila cittadini, "una parte dei quali già vaccinati perché rientravano in altre categorie", come informa oggi in conferenza stampa l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Dal giorno successivo "prenderemo in carico altre 120mila persone, i fragili non gravemente patologici seguiti direttamente dalle Ausl, che quindi non dovranno prenotarsi".

Dal 31 maggio, invece, "siamo disponibili ad autorizzare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, c'è una buona sintonia con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. Abbiamo scelto la concentrazione in decine, a regime, di centri hub aziendali che abbiano una consistenza tale da garantire 500 dosi al giorno". Sempre entro maggio, infine "apriremo le vaccinazioni per la categoria 55-59 anni".