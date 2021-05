Vaccini Covid. Stop fasce età, da giugno tutti potranno prenotarsi

A partire dal 10 giugno tutti potranno prenotarsi per la vaccinazione contro Covid-19. Senza nessuna restrizione relativa alle fasce d'età. Le novità sulla campagna vaccinale sono contenute in una circolare del commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, attesa proprio entro il 10 giugno.

Per adesso però le bocche sono cucite, scrive Today. Perché Figliuolo vuole dare ancora tempo alle regioni di arrivare a immunizzare (o almeno a offrire la vaccinazione) quelli che finora non si sono presentati o non hanno chiesto l'appuntamento. Perché sono impossibilitati a raggiungere l'hub vaccinale o perché sono ostili nei confronti dei sieri. La priorità quindi rimarrà ancora per una quindicina di giorni quella di vaccinare gli over 60. Poi scatterà il "liberi tutti", attraverso le farmacie, le aziende, gli hub vaccinali. Che già adesso in alcune regioni aprono agli over 30.

E' il caso della nostra Regione, l'Emilia-Romagna, che aprirà centri nelle aziende per i lavoratori. Proprio per evitare un ordine sparso da parte dei governatori la circolare annuncerà il "rompete le righe". E detterà la linea con l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge entro fine settembre.