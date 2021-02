A Bologna vaccini anti covid a domicilio per over 80 | VIDEO

Le prime dosi di vaccino 'a domicilio' anti-Covid per gli over 80 bolognesi costretti a casa. Sono partite ieri, dal poliambulatorio di via Sant'Isaia, le due equipe dell'Ausl di Bologna che andranno a vaccinare i soggetti over 80 a domicilio.

Via dunque a un primo, simbolico gruppo di persone fragili: 10 dosi di Moderna a 20 persone, più altre 10 nel distretto Pianura ovest. Le prossime tappe, però, saranno quelle di "estendere la vaccinazione a tutti gli altri over 80 e allargare sempre di più il target, prendere sempre di più tutte le persone che hanno necessità di essere vaccinate - riferisce ancora Ricci - poi successivamente si applicherà il piano nazionale delle vaccinazioni, quindi non soltanto persone 'allettate' o a casa, ma anche quelle deambulanti", per poi estendersi a "tutti gli altri target previsti dal piano", chiosa la dottoressa.