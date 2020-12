Covid, vaccini al personale sanitario: l'Emilia-Romagna pronta per il 28 dicembre

A Bologna la vaccinazione del personale ospedaliero con il vaccino anti-Covid della Pfizer "dovrebbe iniziare il 28 dicembre con le prime 300 vaccinazioni, e nelle prossime ore individueremo, con il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, le sedi per vaccinare il personale, inteso come tutti i dipendenti che ruotano attorno al 'mondo-ospedale'".

Lo annuncia, intervenendo ad un dibattito organizzato da Federcentri Bologna, la direttrice generale del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Chiara Gibertoni, aggiungendo che "la vaccinazione sistematica di tutti gli operatori dovrebbe partire il 2 gennaio".

La vaccinazione, che riguarderà "8.000 persone solo per il Sant'Orsola nei primi 15 giorni di gennaio", a cui si aggiungeranno i lavoratori delle altre strutture (comprese quelle del privato accreditato), prevede "una seconda dose dopo 18 giorni" e dovrebbe essere completata per tutti gli operatori sanitari, fa sapere Gibertoni, entro fine marzo.

A quel punto, aggiunge, toccherà agli operatori delle strutture socio-assistenziali e agli ospiti delle Cra (Case residenza per anziani, ndr), mentre da metà aprile dovrebbe iniziare la campagna di vaccinazione della popolazione. In queste ore, precisa la direttrice generale del Sant'Orsola, "stiamo cercando il luogo migliore per garantire un flusso veloce, separato da quello degli utenti degli ospedali".

Questo, dettaglia, "per poter fare, con gruppi di cinque persone composti da un medico e quattro infermieri, circa 300 vaccinazioni al giorno, e per far poi sostare le persone per 15 minuti per l'osservazione dopo l'inoculazione del vaccino". A Bologna, conclude Gibertoni, servirebbero "due grandi luoghi, che potrebbero essere, ad esempio, il quartiere fieristico e l'Unipol Arena". (Dire)