Ozzano: l'IMA parte con i vaccini anti Covid in azienda dopo la creazione di un hub

Vaccini anti Covid in azienda: a Ozzano parte l'Ima, grazie alla realizzazione di un hub nella sede di via Nobel. "Sono molto contento di aver portato il saluto dell' Amministrazione comunale all'apertura dell'hub vaccinale presso il gruppo IMA- spiega il sindaco Luca Lelli - Ritengo che sia molto importante coinvolgere anche le grandi aziende, dove ogni giorno convertono centinaia di lavoratori, nella lotta contro il Covid e questo per due buoni motivi. In primo luogo per dare un aiuto ai centri vaccinali delle Ausl e contribuire concretamente a dare un'accelerata alla campagna vaccinale e in secondo luogo, ma non certo di secondaria importanza, per garantire una ripresa in sicurezza dell'intero sistema produttivo ed economico del nostro Paese".

Non solo, il primo cittadino del Comune lungo la via Emilia si auspica che "una volta esaurite le vaccinazioni a dipendenti e familiari, all'hub aziendale IMA possano accedere anche i privati cittadini che ancora non sono riusciti a prenotarsi tramite il servizio sanitario nazionale - sottolinea - Sarebbe un ottimo segnale che potrebbe davvero dare un'accelerata alla campagna vaccinale, oltre che un'importante opportunità in più a servizio della comunità ozzanese e di questo ringrazio di cuore il presidente Alberto Vacchi e tutta la dirigenza IMA per la sensibilità dimostrata, in un contesto come questo che va ben oltre il proprio ambito di competenza. Un plauso anche a Confindustria Emilia che ha portato avanti, a livello regionale, questo importante progetto degli hub aziendali non facendo cadere nel vuoto la disponibilità arrivata da parte dei grandi gruppi industriali" .