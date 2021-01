Vaccino anti covid, Rizzo Nervo: "Priorità a caregiver e immunodepressi"

Immunodepressi, caregiver e persone con gravi disabilità entrano nelle categorie da vaccinare con priorità nella prossima fase della vaccinazione, appena sarà terminata quella in corso, che interessa operatori sanitari e anziani ospiti nelle Cra.

Lo annuncia il deputato bolognese del Pd Luca Rizzo Nervo sui social. "Nella discussione sull'ultimo decreto covid, in corso alla Camera – scrive Rizzo Nervo – il Governo ha recepito un mio ordine del giorno che invita ad inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare, dopo la prima fase che riguarda sanitari e ultraottantenni, le persone disabili gravi non autosufficienti, immunodepresse, affette da malattie rare, nonché le persone che convivono con loro e che svolgono funzioni di assistenza continuativa (caregiver), particolarmente nei casi cui la persona assistita non possa ricevere il vaccino a causa dell'età o della patologia".