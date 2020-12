Loiano, annullate le vaccinazioni anti Covid nella Cra: "Due persone sono risultate positive"

Annullate le vaccinazioni contro il Covid-19 nella Casa di Residenza per anziani 'Simiani' di Loiano in programma oggi, dopo la positività al virus riscontrata da alcuni ospiti della struttura. Se ieri il sindaco Fabrizio Morganti aveva annunciato sui social che sarebbero stati vaccinati il 100% degli operatori e degli ospiti, ora a BolognaToday spiega: "Il 23 dicembre sono stati eseguiti i tamponi e tutti erano negativi, ma le vaccinazioni previste oggi sono state bloccate perchè ora due pazienti sono risultati positivi. Sono stato avvisato subito della situazione, e quindi tutto è slitatto. So che i due ospiti sono stati messi in isolamento e che la struttura ha adottato tutte le misure previste".

E ancora: "La struttura era l'unica di tutto il Distretto della Valle dell'Idice che doveva partire oggi con le vaccinazioni - sottolinea il primo cittadino - 45 persone in tutto, tra operatori e ospiti, avevano dato il consenso ma ora dobbiamo attendere che la situazione torni alla normalità, e speriamo che accada il prima possibile".

Dalla struttura, rispondendo alle nostre domande, si sono limitati a confermare l'annullamento delle vaccinazioni senza dare ulteriori spiegazioni, o dettagli, "perchè non autorizzati".

Nel frattempo oggi a Bologna è stato inaugurato l'hub per i vaccini anti Covid allestito in Fiera, dove a supporto dei sanitari sono presenti anche le forze dell'ordine. Dopo i servizi di vigilanza alle operazioni di scarico-carico delle dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, che ieri mattina sono giunte all’Aeroporto di Bologna con un volo commerciale di una compagnia di trasporti internazionale, aereo “Airbus A330”, proveniente da Lipsia (Germania), i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna stanno oggi svolgendo un servizio mirato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della campagna di vaccinazione per il personale sanitario.