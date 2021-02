Vaccini anti-covid, l'appello dei medici di base: "La Regione ci convochi"

"Non capisco perché la Regione non ci abbia ancora convocato, mentre ho notizia che altre Regioni hanno fatto un piano vaccinale non solo per gli over 80, ma per tutta la popolazione". Parola di Michele Tamburini, segretario dello Smi, il sindacato medici italiani dell'Emilia-Romagna, intervistato ad Ariapulita, su 7Gold.

"Siamo l'unico filtro territoriale che può rilasciare una documentazione certificata. Il medico di famiglia sa chi vaccinare e come vaccinare- sottolinea Tamburini nell'intervista- Una telefonata del medico di famiglia che ti dà l'appuntamento per la vaccinazione è tanta cosa, così il paziente viene coinvolto ancora di più in questa campagna vaccinale". Ma le chiamate degli assistiti, intanto, stanno arrivando eccome. "Se abbiamo già richieste? Tantissime, già per avere gli appuntamenti per il vaccino". (Dire)