Vaccini, Open Day a Calderara: già tutti esauriti i posti a disposizione

"Il servizio di registrazione all’Open Day del 06/06/2021 a Calderara di Reno è attualmente non attivo. Tutti i posti a disposizione sono esauriti". Questo il messaggio che si legge, già dai primi minuti di stamane, cliccando sul sito dedicato alla prenotazione dell'Ausl di Bologna.

Saranno 500 le dosi di vaccino Janssen iniettate dalle ore 8 alle 19 domani 6 giugno presso l’Hub vaccinale di Calderara di Reno, al Palasport Pederzini in Via Garibaldi 8.

Onde evitare assembramenti, dopo il primo open day del 2 giugno in fiera, l'Ausl di Bologna aveva fissato le prenotazoni che sono andate già tutte esaurite. Ma molti cittadini non sono riusciti a prenotarsi perché il link fornito dalla pagina Usl non era corretto. Sulla pagina Facebook si possono leggere alcuni commenti: "Non si apre perché sul sito dell'ausl non hanno aggiornato il link! Bisognava digitare l'url corretto a mano. Ora i posti sono finiti", scrive un cittadino, lamentandosi del funzionamento del sistema.

"Non farcela perché c'è tanta domanda rode, ma ci sta. Non farcela perché non aggiornano un link su una pagina ufficiale è criminale", scrive un altro cittadino commentando.