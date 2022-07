Vaccini, Ausl: "Medici residenze anziani somministrino quarta dose"

Tocca alle strutture per anziani somministrare la quarta dose di vaccino anti-Covid ai loro ospiti.

"Come da comunicazione dell'Azienda Usl di Bologna – riporta l'agenzia Dire – verrà fatta tramite i medici interni delle strutture e non più dalle unità mediche inviate dalla stessa Usl", riferisce il presidente della Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina di Bologna e presidente Anaste Emilia-Romagna, Gianluigi Pirazzoli, che ieri aveva sollevato il tema dicendo: "Della quarta dose ai fragili "si è parlato tanto. Ma nelle nostre strutture non è ancora venuto nessuno a farla ai nostri anziani".

E oggi arriva l'indicazione dell'Ausl che chiarisce chi debba rimboccarsi le maniche. "A breve, almeno per quanto riguarda la Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina di Bologna, verrà somministrata la quarta dose per completare entro l'estate il nuovo ciclo", dice dunque Pirazzoli aggiungendo però che "provvedere direttamente noi gestori con il nostro personale medico alla somministrazione della quarta dose" è una decisione che "non ci ha entusiasmato".

Ad ogni modo, assicura, "nonostante ciò non è mai venuta meno la collaborazione delle strutture residenziali con la dirigenza dell'Usl che non ci ha mai lasciati soli, soprattutto nei momenti di emergenza sanitaria più complessi".

Delle strutture per anziani si preoccupa intanto anche Fratelli d'Italia dopo aver letto le parole, sempre dell'Anaste, sui gestori che sarebbero sul punto di gettare la spugna.

"Le strutture per anziani rischiano di chiudere" e, ammonisce il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, se succedesse sarebbe "un problema molto serio per molte famiglie".

Di qui una interrogazione per chiedere all'amministrazione regionale "quante risorse siano previste da qui a fine anno" e cosa si intenda fare "per sostenere le Rsa nell'affrontare la difficile situazione attuale".