Loiano, vaccini anti Covid al Casalino e Villa Vittoria: "Tutti vaccinati, anche chi ha già avuto il Coronavirus"

Tra ospiti e operatori sono 91 le persone della Rsa Casalino e della Casa di riposo Villa Vittoria a Loiano che si sono sottoposte al vaccino anti Covid-19. Nelle due strutture infatti, sono stati somministrati i primi vaccini: “Tutti hanno subito dato il proprio consenso – spiega a Bologna Today la titolare delle strutture Silvia Gozzi – e alla prima somministrazione, al momento, nessuno ha avuto reazioni particolari e stanno tutti bene. Nella Rsa Casalino e nella Casa di riposo Villa Vittoria il 100% delle persone ha dato il consenso alla vaccinazione, ma ad alcuni anziani, a causa di allergie pregresse, i vaccini saranno somministrati in ospedale come previsto dal protocollo. Il vaccino inoltre, è stato somministrato anche a chi ha già avuto il Covid”.

Nella Rsa Casalino sono 56 le persone che si sono sottoposte al vaccino, mentre a Villa Vittoria 35. “Ringrazio il team di sanitari dell'Ausl per la gentilezza e la tanta sensibilità che hanno mostrato con tutti – sottolinea Gozzi – Organizzare tutto è stato un grande lavoro, ma tutti i nostri ospiti erano prontissimi al vaccino. Parliamo di persone over ’80 e ’90, e molti vedono in questa piccola iniezione una speranza di libertà, o meglio la possibilità di poter vedere e riabbracciare la propria famiglia quanto prima”.

In entrambe le strutture le visite sono ancora off limits, ma gli operatori attraverso continue videochiamate cercano di mantenere attivo e costante il rapporto tra le persone che risiedono nelle strutture e le famiglie: “Adesso dobbiamo attendere il secondo richiamo – conclude la titolare – e i contatti diretti con l’esterno non sono ancora possibili, ma sono tutti molto fiduciosi".

"Un ringraziamento e un plauso da parte dell’amministrazione comunale alla responsabile Silvia Gozzi per l’ottima organizzazione e per l’adesione completa alle vaccinazioni di tutti gli ospiti e i dipendenti delle due strutture, così come di tutte le altre Rsa e case di riposo del territorio - commenta il sindaco Fabrizio Morganti - C'è un programma di vaccinazione giornaliero nelle strutture di tutto il Distretto, e sembra che tutto stia procedendo al meglio. Sono state invece rinviate le vaccinazioni contro il covid-19 presso la casa di riposo per anziani “Simiani” per casi di positività riscontrati nella struttura".